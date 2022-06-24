Dolmuş ile otomobil çarpıştı

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Zonguldak’ta Rat mevkiinde dolmuş ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Rat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ve yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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