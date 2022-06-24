Kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, yağmurla kayganlaşan kayalıklardan dengesini kaybederek denize düşen Tayfun Keklik (25), Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nin altındaki kayalıklarda meydana geldi. Tayfun Keklik, iddiaya göre, yağmurla kayganlaşan kayalıklarda dengesini kaybedip, denize düştü. Çevredekilerin denizde birini gördükleri ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, denize halat atıp kurtarmaya çalıştıkları Keklik'e, kuvvetli akıntı ve dalgalar nedeniyle ulaşamadı. Keklik, kendisini dinlendirip panik yapmadan suyun üstünde kalmaya çalıştı. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibi, Keklik'i bota aldı. Limana getirilen Keklik, ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-24 14:08:39



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