Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı

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Ali Sencer ARSLAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı bariyerlere çarptı. 3 itfaiye erinin yaralandığı kazanın ekibin başka bir kazaya müdahale edip, döndükleri sırada yaşandığı belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-Ereğli kara yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kızılcakese köyündeki trafik kazasında sıkışan şoförü kurtardıktan sonra dönüşe geçen Kozlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin kullandığı 67 DZ 719 plakalı itfaiye arama-kurtarma aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-24 14:48:30



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