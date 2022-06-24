Halk Sağlığı Bölge toplantısı sertifika töreni ile sona erdi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ve üç gün süren Karabük, Bolu, Bartın, Düzce İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarının katılımıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi ve 'Halk Sağlığı Hizmetleri' değerlendirme toplantısı sertifika töreni ile sona erdi.

Zonguldak Emirgan Oteli Konferans salonunda güzel bir organizasyon düzenlenen eğitim sonrasında eğitime katılan sağlık personellerine sertifikalarını Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, Aile Hekimliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Ayşe Çuhadar Bulut, Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Avukat Halil Şen, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Dr. Başak Tezel, Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Uzm.Dr. Banu Ekinci, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan, Güven, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karaahmetoğlu tarafından eğitime katılan personellere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Eğitim sonunda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, “ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Genel Müdürlüğümüzün eğitim programı çerçevesinde bölge illerimizin katılımıyla üç gün süren eğitimimiz çok başarılı ve faydalı olmuştur. Düzenlediğimiz bu eğitime bizzat ilimize gelerek büyük destek veren başta Genel Müdür Yardımcımız Uzm.Dr. Muhammet Çömçe olmak üzere Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlarımıza ve bölge illerimizden gelen misafir gelen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlarına teşekkür ediyorum ”dedi.

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