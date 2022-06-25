Şiddetli yağış sonrası liman sarıya boyandı

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Zonguldak'ta sağanak sonrası liman sarıya boyandı.

Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağmur etkisini sürdürdü. Yağmurla birlikte Üzülmez ve Çaydamar derelerinin getirdiği çamur limanı sarı renge boyadı. Çamurla birlikte denizin rengi değişti.

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