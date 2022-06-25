BEÜ’den tıbbi cihazlar ile ilgili projelere destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi üyeleriyle yapılan toplantıda, tıbbi cihazlar ile ilgili projelere destek olma kararı alındı.

Tıbbi cihaz ihtiyaçlarının ülke içinde giderilerek tasarruf sağlanmasını amaçlayan karar hakkında açıklamada bulunan üniversite yönetimi, söz konusu kararın akademik personelleri proje üretmek konusunda teşvik edeceğini dile getirdi.

Söz konusu proje hakkında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, tıbbi cihazların genel olarak yurt dışından temin edildiğini, bunun da ciddi bir maliyete yol açtığını ifade etti. Ancak böylesi bir destekle ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların ülke içinde üretilebilir hale getirilebileceğine dikkat çeken Rektörümüz ayrıca yeni fikirlerin de hayata geçirilebileceğinin altını çizdi. Proje destek koşullarının oldukça esnek olduğunu hatırlatan Rektörümüz başvuru için herhangi bir zaman sınırının olmadığını, isteyenlerin yıl boyunca başvuruda bulunabileceğini belirtti.

‘Kamuözel sektör işbirliği artabilir’

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Özölçer güdümlü proje fikirlerine önem verdiklerini söyleyerek, “Tıbbi cihaz geliştirmeye yönelik projeler konusunda akademik personellerimiz bağımsız başvuruda bulunabilir. Ancak çok disiplinli çalışmaları önemseyen Üniversitemiz bu konuda da üniversite kamu ve özel sektör işbirliğini desteklemektedir. Akademisyenlerimizin bağımsız olarak başvurması halinde tamamen desteklenecek. Kamu kuruluşu ya da özel sektör iş birliği ile başvurması halinde ise desteğin bir kısmının üniversiteden bir kısmının da işbirlikçi kuruluştan karşılanacak. Bu desteğin tıbbi cihaz teknolojisindeki ilerlemelere katkı sağlayacak ve meyvelerinin 23 yıl gibi kısa bir sürede toplanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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