Zonguldak'ta kuvvetli yağışta yolları ve işyerini su bastı

Zonguldak'ta kuvvetli yağışta derelerin taşması sonucu bir işyerini su bastı. Esnaf eline aldığı kovayla işyerine giren suları temizlemeye çalıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesi Dursunlar köyünde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yol adeta nehre dönüştü. Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi. Sular bir süre sonra çekilirken, köydeki ulaşımı etkileyen yağmur bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Perşembe beldesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeyi basan su bir berber dükkanındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. İş yerini basan su nedeniyle eline kovayı alıp suları temizlemeye çalışan esnaf, o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Esnaf Serkan Zambak, "Her seferinde dükkanımı sel basıyor. Yetkilileri kaç defa uyardığım halde ilgilenen olmadı. Bu konuda gerekenin yapılmasını istiyorum. Dükkanım berbat halde. Gerekenin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

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