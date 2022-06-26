Milli atlet en iyi derecesini koştu Doğukan Kilcioğlu, İtalya’da ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, Bursa’da yapılan U23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak, ayyıldızlı forma altında İtalya’da yapılacak U23 Akdeniz Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, başarılarına bir yenisini daha eklendi. Kilcioğlu, 2526 Haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlenen U23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak Türkiye ikincisi oldu. Kilcioğlu, almış olduğu bu büyük başarıyla 1415 Eylül tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan U23 Akdeniz Oyunları'ndaki barajı (14.30) geçerek milli takımda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Milli atletizm antrenörü Utku Duman, “Emeklerinden dolayı sporcumu kutluyorum. Önümüzdeki yarışmalarda 14 saniyenin altında bir derece koşmak hedefimiz. Bunun için sezonun kalan yarışma takvimini en iyi şekilde değerlendireceğiz. İnşallah İtalya’da ayyıldızlı forma altında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.