Zonguldak´ta dere taştı; caddeleri su bastı (2)

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

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SEL SULARINDAN RESTORANA SIĞINARAK KURTULDULAR

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kent Ormanı mevkisinde dereler taştı. Piknik için hafta sonunu ormanda geçirmek isteyen vatandaşlar sel sularından bir restorana sığınarak kurtuldu. Ormanın içinde yer alan derenin taşması sonucu piknik alanı sular altında kaldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.(DHA)Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN

2022-06-26 19:02:46



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