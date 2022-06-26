Çaycuma terminali tedbir amacıyla boşaltıldı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde terminal içinde bulunan oto galeri dükkanları sel tehlikesine karşı boşaltıldı.



İlçenin girişinde İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin içinde yer alan oto galerici esnafının tüm araçları kaldırıldı. Sel ve su taşkını sebebiyle galerici esnafının zarar görmemesi üzerine dükkanlar boşaltılarak tedbirler alındı. Ayrıca Çaycuma Belediyesi ise anonslar yaparak vatandaşları tehlikeye karşı uyarılarda bulundu.

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