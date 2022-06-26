Zonguldak´ta dere taştı, caddeyi su bastı



Ali Sencer ARSLAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Gökçebey ilçesinde Gaziler Deresi´nin taşması sonucu bir caddeyi su basarken, yaklaşık 30 ev tahliye edildi. 100´den fazla vatandaş misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleşti.

Öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışla birlikte Çay Mahallesi´nde Gaziler Deresi´nde su taşkını yaşandı. Gaziler Caddesi´ni basan sular zemin katlara dolarken, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Haber verilmesiyle Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bazı vatandaşlar AFAD ekiplerine ait botla tahliye edilirken, bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla sulardan geçerek dışarı çıktı. Bölgeden tahliye olan vatandaşlar misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Filyos Çayı´nın su seviyesi yükselince ilçe girişindeki köprü tedbir amacıyla kapatıldı. Köprü bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Gökçebey Ali Sencer ARSLAN

2022-06-26 20:23:42



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