Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan işçilerin isimleri belli oldu.



Edinilen bilgiye göre, kaza Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 67 NN 694 plakalı kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yolun kaygan olması nedeniyle 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Hurdaya dönen kamyonda bulunanlardan Satılmış Kara (53) ve Ali Aldıbaş (56) hayatını kaybederken Arif Ayvacı ile Osman Kadam, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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