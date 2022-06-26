Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı 

Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde odun yüklü kamyonun demir yoluna yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Aşağıtamaşarlık Köyü´nde meydana geldi. Satılmış Kara (53) yönetimindeki 67 NN 694 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Filyos-Saltukova demir yoluna yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Satılmış Kara ve araçta bulunanlardan Ali Aldıbaş (56) hayatını kaybetti, Arif Ayvacı ile Osman Kadam ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaza sonrası demir yolunda tren seferleri durduruldu. Seferler, kamyonun kaldırılmasının ve meydana gelen tahribatın onarılmasının ardından yeniden başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Cüneyt ÖZFİDAN
2022-06-26 21:30:38
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