Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yağış sürüyor

Zonguldak’ta devam eden sağanak yapış nedeniyle dereler taşma tehlikesi geçirirken, mahallerde tıkanan rögar kapakları yüzünden araçlar sular altında kaldı.

Turuncu alarmın verildiği Zonguldak ve İlçelerinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Kent merkezinde dereler taşma tehlikesi geçirirken, mahallerde ise rögar kapaklarının takınmasından dolayı bir çok araç sular altında kaldı. Dere yatağında sel suları ile birlikte gelen ağaç gövdesi ekipler tarafından çıkartıldı.

Öte yandan kent merkezinde bulunan tarihi Ankara köprüsü yıkılma tehlikesi geçirmesi nedeniyle araç giriş çıkış trafiğine kapatıldı.

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