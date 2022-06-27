Ulusal Pingtung Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Heyeti ZBEÜ'de

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2017 yılından bu yana iş birliğini sürdürdüğü Tayvan’daki Ulusal Pingtung Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NPUST) heyeti ZBEÜ'yü ziyaret ediyor. Rektör Prof. ChangHsien Tai, Genel Sekreter Prof. KueiJyum Yeh, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Prof. YaoNan Wang, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Pomin Li ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Pearl Chang’dan oluşan heyet, ziyaret programı dolayısıyla Maden Müzesi’ni ziyaret etti ve şehir turu yaptı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer heyeti akşam yemeğinde ağırladı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen akşam yemeğinde Prof. Dr. Özölçer ve Prof. Hsien Tai, ikili iş birliklerini geliştirmek amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi. NPUST ve ZBEÜ’nün pek çok ortak noktaya sahip olması vesilesiyle iş birliklerinin genişletilmesine karar verildi. NPUST’un üç yıl arka arkaya GreenMetric’te Tayvan’ın en çevreci üniversitesi seçilmesi nedeniyle yeşil kampüsler ve sürdürülebilirlik deneyimleri konusunda iş birliği yapılması planlandı. Bunun yanı sıra NPUST ve ZBEÜ’nün çok sayıda ortak bölüme sahip olması nedeniyle gelecek yıl ortak bir uluslararası konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Özölçer ve konuk heyet akşam yemeği sonrasında 15 Temmuz Şehitler Kampüsü’ndeki Akademi Cafe’yi ziyaret etti. NPUST temsilcilerinin şehrin doğal güzelliklerine, kampüslerde öğrencilere ve halka sunduğu imkanlara hayran kaldığı görüldü. NPUST heyeti ile görüşmelere 27 Haziran Pazartesi günü yapılan iş birliklerini geliştirme toplantısı, anlaşma imza töreni ve kampüs turu ile devam edilecek.

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