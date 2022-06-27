Tıbbi Onkoloji Kliniği hasta kabulüne başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında Valilik Makamının oluru ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne görevlendirilmesi yapılan Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Duygu Bayır Garbioğlu hasta kabulüne başladı.

Konuyla ilgili olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tıbbi Onkoloji uzmanı olmadığı için Batı Karadeniz Bölgesi’nin en donanımlı Onkoloji Merkezi olan hastanenin bir süredir hizmet veremediğini söyledi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun ile yapılan görüşmeler neticesinde Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Duygu Bayır Garbioğlu'nun üniversite hastanesinde hizmet vermeye başladığını söyleyen Özölçer, sözlerine şöyle devam etti: "Yalnızca kanser hastalarının tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da kapsayan Tıbbi Onkoloji birimimizin etkin hale getirilmesi sürecindeki değerli katkılarından dolayı Valimiz Mustafa Tutulmaz, Sayın İl Sağlık Müdürümüz Ertuğrul Güner ve Sayın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimimiz Hasan Tosun’a en içten teşekkürlerimi sunarım.”

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