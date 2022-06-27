Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3)

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE METREKAREYE 49 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kırmızı kodlu yoğun yağış uyarısının ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu´nun toplandığını belirterek, "Tüm ilgili paydaşlarla dün öğle saatlerinden itibaren 7/24 esasına göre teyakkuz halindeyiz. Yaklaşık 3 gündür uyarıyı alıyorduk. Yarın akşama kadar da yoğun yağış olacağına dair tahminler devam ediyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağmurla beraber dere seviyelerimiz yükselmeye başladı. Dün gece 00.00´dan itibaren il geneline baktığımızda en çok yağışı metrekareye 49 kilogramla merkez ilçemiz almış." dedi.
ALAPLI´DA YAYLA YOLLARI KAPANDI
Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde toprak kayması meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle kayan toprak, Gümeli Yaylası´na çıkan yolu ve Fındıkağılı Mahallesi´nde bulunan alternatif yayla yolunu kapattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Ergün AYAZ
2022-06-27 18:47:53
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