Zonguldak'ta engelli ve kamu görevlilerine 1 gün izin

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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Zonguldak Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın il genelinde devam etmesi sebebiyle 28 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu görevlilerine 1 gün izin verileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli sağanak yağışın devam edeceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 28.06.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

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