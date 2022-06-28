Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4)

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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TÜNEL KAPATILDI

Zonguldak'ta, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin Uzunkum mevkisindeki ikinci tünelinde menfezlerden taşan suların birikmesiyle merkezden Kilimli ilçesine ulaşımı sağlayan tünelin içinde bazı yerlerde asfalt kabardı. Olası kazaları engellemek için polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, tünellerin Kilimli Sahil yoluna bağlanan kısmı trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

MAHALLE BAĞLANTISI SUYLA DOLDU

Tünellerin bir parçası olarak yapılan Karaelmas Köprülü Kavşağı´nın Karaelmas Mahallesi´ne bağlantıyı sağlayan geçidi de taşan sularla kaplandı. Yolda 20 santime yakın su olduğu görülürken, hareket halindeki bazı araçlar güçlükle ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-28 00:29:15



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