Sel engeline takılan hac yolculuğuna çıkacak çiftin imdadına AFAD yetişti

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yolun çökmesi sonucunda hac yolculuğuna çıkmayan ZahideSatılmış Kuruoğlu çiftinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde hac yolculuğa çıkmaya hazırlanan ZahideSatılmış Kuruoğlu çiftinin yolu çöktü. Kuruoğlu çiftinin yardım çağrısı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda ZahideSatılmış çifti mahsur kaldıkları evlerinden kurtarılarak Çaydeğirmeni bbeldesindeki akrabalarına ulaştırıldı. Ardından Kuruoğlu çifti bugün hac yolculuğu için kutsal topraklara uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.