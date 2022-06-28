Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Zonguldak´ta incelemelerde bulunarak, tarım arazileri zarar görenlere tarım sigortasının önemini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selin vurduğu Zonguldak´ta, Filyos Çayı'nın taşmasıyla sular altında kalan Saltukova beldesindeki tarım alanlarını inceledi. Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde de incelemelerde bulunan Bakan Kirişci, sohbet ettiği çiftçiye tarım alanları ile hayvanların sigortalatılmasının önemini anlattı. Kirişci, "Uygulamada olan tarım sigortası var. Nasıl arabaya zorunlu trafik sigortası olmadan binmek doğru değilse hepimiz kendi işletmelerimizle ilgili hayvanımız varsa hayvan hayat sigortası, seralarımız varsa bunlarla ilgili sigortalarımızı yaptırmalıyız. Bunları da yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu primlerin yarısını devlet olarak biz ödüyoruz. Sigorta imkanını kullanırsanız, ne beni görmenize gerek kalır ne bir başkasını. Trafik kazası olduğunda yanınıza bir siyasi geliyor mu? Bir bakan görmek istiyor musunuz? Zarar ziyanı ortaya çıkarıp, değerlendirip, vatandaşımıza yapılabilecek yardım neyse biz bunları yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-28 17:32:00



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