Bakan Kirişci'den selin vurduğu Zonguldak'ta inceleme (2)



KİRİŞCİ: EN HAFİF ATLATAN İL ZONGULDAK

İlçelerdeki incelemelerin ardından Zonguldak kent merkezine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suların çekilmesinin ardından tespit çalışmalarının başlayacağını belirterek, "İklim değişikliği denildiğinde bunun altını doldurmamız kolay oluyor. Bugün Haziran´ın 28´i sanki ilkbaharın ilk günleri, sonbaharın ortasıymış gibi bir yağışla karşı karşıyayız. İşte bu iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavramın sahadaki uygulaması. Bize gelen mesajlarla birlikte alınan önlemler sayesinde hamdolsun, şükrolsun bir can kaybımız yok. Maddi kayıplarımız var, fakat özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvan konusunda zayi olan telef olan canımız yok. Ama diğer canlılarla ilgili envanterimiz yok. Bundan dolayı bu 5 il içerisinde Zonguldak´ımız en hafif atlatan il oldu diyebiliriz." diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-28 19:23:10



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