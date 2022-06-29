Ukrayna´dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA) UKRAYNA´da mahsur kalan `Azov Concord´ isimli yük gemisi `Kırmızı Hat´ diplomasisiyle kurtarılarak, Rusya´dan yüklenen demir cevheriyle Zonguldak Limanı´na geldi.
Türkiye´nin yürüttüğü `Kırmızı Hat´ diplomasisiyle Ukrayna´da Mariupol´de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı `Azov Concord´ isimli gemi 21 Haziran günü güvenli koridordan geçerek Rusya´nın Novorossiysk Limanı´na ulaştı. 142 metre boyunda 18 metre genişliğindeki gemi, 14 Rus personeliyle birlikte demir cevheri yüklenerek Türkiye´ye hareket etti.
DEMİR ÇELİK SANAYİNE HAMMADDE
Ukrayna´da 13 Şubat´ta mahsur kaldıktan sonra Rusya´ya giderek 8 bin 154 ton demir cevheri yüklenen gemi, dün Zonguldak Limanı´na ulaştı. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-06-29 17:12:17
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