Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak’ta mücadele edecek

Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü 71 yıllık başarılı tarihi ve Türkiye Tenis Federasyonu nezdindeki başarılı çalışmaları ile önemli organizasyonları almaya devam ediyor.

Ülkenin ilk dört Tenis İhtisas Kulübünden biri olan Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü 30 Haziran03 Temmuz tarihleri arasında da Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvasının organizasyonunu üstlendi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 41 erkek ve 24 kız oyuncu olmak üzere toplam 65 tenisçi Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübünün 71 yıllık tarihi tesisinde karşı karşıya gelerek Milli Takıma seçilme yolunda önemli etken olan klasman puanlarını yükseltmeye çalışacak.

Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübünün Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özçep, Çok önemli bir organizasyonu bir kez daha Zonguldak’a getirmekten gurur duyduklarını, böyle büyük ulusal şampiyonaların yapılmasının genç tenisçiler için önemli bir katkı ve teşvik unsuru olduğunu , Yönetim Kurulundaki tüm arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Tenis Federasyonu nezdinde yoğun çalışmalar yaptıklarını ve bunun neticesinde böyle önemli organizasyonların verildiğini ifade etti. Özçep bu şampiyona için sporcular, aileleri ve antrenörleri ile birlikte yaklaşık 150 kişinin 45 gün süreyle Zonguldak’ta konaklayacağını, bunun da Zonguldak kenti için hem turistik hem de ekonomik açıdan önemli bir katkı olacağını ve misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade ederek tüm tenis severleri de 71 yıldır hizmet verdikleri tesislerde bu güzel ve zevkli organizasyonu izlemeye davet etti.

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