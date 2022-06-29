Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4´ü, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı. L.Ö., A.R.E., E.K. ve İ.Ö.'nün tefecilik yaptığı; S.D. ve M.C.Ö.´nün ise yardım ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise senetler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. S.D. ve M.C.Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen L.Ö., A.R.E., E.K. ve İ.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-06-29 17:33:22
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