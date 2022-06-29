Kilimli sahilinde batık tekne bulundu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde hasır arkası mevkiinde özel fiber tekne alabora olmuş vaziyette bulundu.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde hasır arkası mevkiinde bir kaç gündür devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir tekne alabora oldu.

Tekneyi gören vatandaşlar durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri hemen teknenin nasıl alabora olduğu ve kime ait olduğu konusunda tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan havanın düzelmesiyle birlikte teknenin karaya çıkarılması için çalışma başlatılacak.

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