Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

İHA

Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Zonguldak’ta 1 Eylül’de kalkacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, palamudun bu sezon bol olmasını beklendiklerini ifade etti.
Türkiye’de 1 Eylül’de kalkacak av yasağı öncesinde balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Balıkçılar sezon öncesinde teknelerini, ağlarını bakıma aldı. 50 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Karadurmuş, “Bu sene çıkan lüfer çok var. Torikler çok var. İstanbul’dan gelen kayıklarımız da torik ve lüfer çok olduğunu söylediler. İnşallah bizi yanıltmaz. torik ve lüferden umudumuz var. Palamudun olduğun da hamsi az olur. Bir sene olup bir sene olmaması gibidir. İnşallah bu sene palamudun bol olmasını bekliyoruz. Böyle devam ederse bu sene iyi bir sezon olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak´ta sel sonrası hasar tespit çalışması başladı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta sel sonrası hasar tespit çalışması ...
Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutladı
Zonguldak’ta selin yaraları sarılıyor Sular altında kalan Saltukova Merkez Camii’nde hasar tespit çalışmaları başlatılacak
YEREL HABERLER Zonguldak’ta selin yaraları sarılıyor Sular altında ...
Erdemir ‘Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi’ ziyarete açıldı Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Erdemir ‘Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi’ ...
Akademi kafe açıldı, geliriyle öğrencilere burs verecekler
YEREL HABERLER Akademi kafe açıldı, geliriyle öğrencilere burs ...
Üniversiteye TÜBİTAK KUTUP 1001 proje desteği
YEREL HABERLER Üniversiteye TÜBİTAK KUTUP 1001 proje desteği
Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde ...
Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı
YEREL HABERLER Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ...
Muhtar, Alaplı Belediyesini göreve davet etti
YEREL HABERLER Muhtar, Alaplı Belediyesini göreve davet etti
Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 4 tutuklama
Kilimli sahilinde batık tekne bulundu
YEREL HABERLER Kilimli sahilinde batık tekne bulundu
Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak’ta mücadele edecek
YEREL HABERLER Teniste geleceğin yıldızları Zonguldak’ta mücadele ...
Devrek’te yaz Kur’an kursları eğitimi başladı
YEREL HABERLER Devrek’te yaz Kur’an kursları eğitimi başladı
Ukrayna´dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi
YEREL HABERLER Ukrayna´dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi
Kozlu su ürünleri başkanı ölümden döndü, aracı hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kozlu su ürünleri başkanı ölümden döndü, aracı ...
Kalite Komisyonu KTÜ ile bilgi paylaşımı toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Kalite Komisyonu KTÜ ile bilgi paylaşımı ...
Grizu-263 Uzay Takımına rektörden teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Grizu-263 Uzay Takımına rektörden teşekkür belgesi
Yayla yolundaki heyelan nedeniyle 20 kişi yardım istedi
YEREL HABERLER Yayla yolundaki heyelan nedeniyle 20 kişi yardım ...
Otomobil, bahçeye uçtu; maden işçisi öldü, mesai arkadaşı yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil, bahçeye uçtu; maden işçisi öldü, mesai ...
Otomobil, bahçeye uçtu; maden işçisi öldü, mesai arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, bahçeye uçtu; maden işçisi öldü, mesai ...
30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İşten çıkan madenciler 30 metreden ormanlık alana uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER İşten çıkan madenciler 30 metreden ormanlık alana ...
Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı
Sel sularında UMKE ve AFAD'dan nefes kesen kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Sel sularında UMKE ve AFAD'dan nefes kesen kurtarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.