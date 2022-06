Çiloğlu; “Veli Köyü ve Derecikören arası seddeler bir an önce yapılmalı”

Zonguldak Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, sel felaketi sonrası açıklamalarda bulundu.

Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Karabük illerinde meydana gelen sel felaketinden bölgenin ve Çaycuma’nın büyük zararlar gördüğünü ifade eden Çaycumalılar Derneği Başkanı Çiloğlu, “İlçemizde farklı nokta ve bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan olayları nedeniyle; Yaklaşık 3 bin dönüm ekili tarım arazimiz hasar gördü. Bazı büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliklerini su bastı, hasar oluştu ve bazı hayvanlarımız telef oldu. Örtü altı tarım alanlarımız zarar gördü. Nebioğlu ve Saltukova beldelerimizde sel sularının şehir içerisine girmesinden kaynaklı zararlar oluştu. Bazı işyerleri ve konutlar sele maruz kaldı. Perşembe beldemize su sağlayan keson kuyusu zarar gördü ve beldeye içme suyu halen verilemiyor. Çayır köyü mağarasının etrafındaki kafe zarar gördü. Sanayi sitesindeki bazı iş yerleri sular altında kaldı. İl Özel Idaresi’ne ait şantiye bölgesi sular altında kaldı. Bölgemizde faaliyet gösteren bazı fabrikalar sel suları nedeniyle elektriksiz kaldı, üretimler durdu. Bazı köy yollarımız zarar gördü. En önemli kayıplarımızdan birisi bir çok sokak hayvanı sel sularının altında kalarak can verdi. Yaşanan doğal afet sonrası bölgeye gelen ilgili bakanlarımız ve bakanlık yetkilileri zararları yerinde incelemişler ve yaraların sarılması sözünü halkımıza vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir daha bu ve benzeri felaketlerin yaşanmaması için kalıcı çözümlerin sağlanması ve yaraların biran önce sarılması temennimizdir" dedi.



“Seddeler bir an önce yapılmalıdır”

Çiloğlu, “ Bakacakkadı ve Çaycuma köprülerinin bulunduğu bölgede; büyük bir sorun yaşanmaması aslında dikkat çeken bir nokta. Bu bölgede Veli Köyü sınırına kadar sedde ve dere ıslah çalışmaları tamamlanmıştı. İşte bu nedenle bu bölgede selin büyük bir zararı ile çok şükür karşılaşmadık. O bölgedeki sedde çalışmaları Çaycuma ilçemizin merkezini bile korumuştur. Ancak Veli Köyü ile Derecikören Köyü arasındaki bölgede yapılması gereken sedde çalışmaları ne yazık ki yıllardır yapılmamıştır. Hasar gören arazilerin büyük bir bölümü ne acıdır ki bu bölgededir. Her acı olaydan bir ders çıkartmalıyız anlayışıyla sedde çalışmaları tamamlanmayan bu bölgemizde sedde çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Aksi takdirde yeni bir felaketin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Yapılacak olan sedde çalışmaları sadece doğal afetlere karşı korumayacak, aynı zamanda bölgeye yeni tarım arazileri de kazandıracaktır. Bir konuya daha vurgu yapmak istiyorum. İnsanoğlu olarak doğayı tahrip etmemeliyiz doğayı korumalıyız. Bu yaşanan felaketlerde doğaya verdiğimiz zararların sonucudur. Tüm bu hatırlatma ve uyarıların ışığında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Tekrarının yaşanmamasını yüce Allah'tan diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

