14. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı yapıldı

Tokat'ta düzenlenen 14. Engelsiz Üniversiteler Çalıştay'ında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon temsil etti.

2017 yılında ise 11.si ZBEÜ'de düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı doğrultusunda şimdiye kadar engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek pek çok husus masaya yatırılırken, birçok sivil toplum kuruluşu, sektör ve akademik buluşmalar gerçekleşti. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon'un üniversiteyi temsil ettiği çalıştayın bu yıl ki ilk gününde ise akademik hayata, sosyalkültürel faaliyetlere erişim, üniversitelerde mimari erişebilirlik, engelli öğrencilere kariyer danışmanlığı ve mesleki gelişim hizmetlerinin sunulması konuları tartışıldı.

Çalıştayda daha erişilebilir üniversitelere ulaşmak amacıyla üniversite yaşamına katılan öğrencilerin, iş yaşamına hazırlık sürecinde ne gibi desteklere ihtiyaç duyduğu ve bu konuda neler yapılabileceği konularını tartışmak, akademisyenlerin bir araya gelerek görüşlerini paylaşması ve mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirmek temel hedefler olarak açıklandı.

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