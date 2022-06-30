Norveç'te Türk Kültürü tanıtıldı

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1527 Haziran 2022 tarihleri arasında Norveç/ HamarGsbustua’da Erasmus+ projeleri doğrultusunda "Provide, Notice and Fight" isimli proje gerçekleştirildi. ZBEÜ Dr. Öğr. Üyesi Afitap Bulut, katılım gösterdiği projede Türk kültürünü, mutfağını ve geleneğini tanıttı.

Devrek Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Afitap Bulut, 1527 Haziran 2022 tarihleri arasında Avrupa Birliği Erasmus + projeleri doğrultusunda desteklenen ve Norveç/ Hamar Gsbustua’da gerçekleştirilen “Provide, Notice and Fight” isimli projeye katıldı. Bulut'un Türk kültürünü, mutfağını ve geleneklerini tanıttığı projede Portekiz, Litvanya, Norveç ve İtalya'dan genç katılımcılar yer aldı.

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