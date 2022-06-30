Vali Tutulmaz selden zarar gören bölgelerde inceleme yaptı

Zonguldak Valisi Mustafa tutulmaz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a incelemeleri sırasında AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte Kdz. Ereğli ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Yaraşlıyörük köyündeki hasarı inceleyen Vali tutulmaz ile beraberindekiler daha sonra Bölücek, Topçalı ve Hamzafakıhlı Mahalleleri’ni gezerek muhtarlar ve vatandaşları dinledi. Vali Tutulmaz ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunduğu selzedelere hasar tespitlerinin yapılarak gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

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