Model uydu yarışmasında şampiyon olmanın gururunu yaşıyorlar

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2022 yarışmasında finale kalan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu263 Uzay Takımı, şampiyon olmanın gururunu yaşıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2022 yarışmasında Remote Demo Kategorisinde online olarak performans sergileyen Grizu263, yarışmayı 99,46 puan ile rakiplerine büyük fark atarak birincilikle tamamladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak büyük bir başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, “2016 yılında heyecanlı gençlerimizle birlikte yola çıktık. Bu süreç boyunca hem üniversitemizde hem de ülkemizde heyecan oluşturdu. Son olarak CanSat yarışmasında Dünya Şampiyonluğu bizim bu coşkumuzu büyüttü. Süreklilik çok önemliydi. 6 yıl boyunca sürekli başarılarla kendi adından bahsettiren ve öğrencileriyle üniversitenin adını bütün dünyaya ekibimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte yola çıktık çok zorluklarla karşılaştık. Bu zorlukların her birini aşmasını bilerek dünya ile yarışmaya başladık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri ile birlikte dünya ile yarışıyor ve büyük başarılara imza atıyor. Üniversiteler, aslında öğrencileriyle büyürler bunun en güzel örneğini oluşturduk. Bundan sonra da hayallerin büyütülmesi gerekiyor. Cep uydumuz uzayda sinyal almaya devam ediyoruz. Burada yeni girişimcilik hikayeleri başladı. Bundan da memnun oluyoruz. İlk girişimimiz hayata geçti. Gençlerimizin geleceğe güvenle baktığını görüyoruz. Bu tür faaliyetler arttıkça Türkiye’de yüksek teknoloji alanında da daha güvenle geleceğe bakmamızı sağlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle uydu teknolojilerinde büyük riskler bulunmaktadır. Bu riskler içerisinde ve daha önce Türkiye’de yapılmış birçok denemeler gerçekleşiyor. Uydularda alınan başarımlar önemli, bize teknik detayları sunuyordu. Mutluyuz ki bu noktada hala cep uydumuz çalışmaya devam ediyor. Uzay koşullarında hem tasarımsal açıdan çalışıla bilirliği kanıtlanmış oldu. 6’ıncı ayımızı tamamladık. Bundan sonra bu sürecin daha da uzun olmasını bekliyoruz.

Emeklerinin karşılıklarını aldıklarını ifade eden Takım üyesi Fatih Demirci, “7 aşamadan oluşan bu yarışma sürecinde her bir aşama kendi puanlamasına sahip biz tüm aşamaları diğer takımlara göre daha iyi yaptık ve büyük bir puan farkıyla birinci olduk. PDR ve SDR aşamalarımız oldu. Bu dosyalama aşamalarını başarılı bir şekilde geçtik. Sonrasında uydumuzu ürettik e testlerden geçtik. Bu süreçten başarılı bir şekilde geçtik. Mutluyuz gururluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldık” şeklinde konuştu.

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