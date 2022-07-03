Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.



Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bu yıl 31.'si düzenlenen Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ , Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı. Devrek Cumhuriyet Alanı'nda kurulan sahnede binlerce kişinin hayranlıkla izlediği konserde okuduğu birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Derya Uluğ, "Sizlerin enerjisine yetişmek çok zor çok mükemmelsiniz burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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