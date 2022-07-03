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Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü şahıslar gözaltına alındı

İHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü şahıslar gözaltına alındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Nihat Kantarcı Caddesi’nde meydana gelen olayda devriye halinde olan polis ekipleri çevreyi rahatsız eden bir aracı durdurmak istedi. Araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen ve alkollü olduğu öne sürülen iki kişi ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı. Ekipler kısa bir süre sonra aracın önünü keserek durdurdu. Şüpheliler bu kez ekiplere saldırarak direnmeye başladı. Takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Araç ise emniyete çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Meydana gelen olayda şahıslara sözlü mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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