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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinan Özen 20 yıl sonra Devreklileri coşturdu

İHA

Sinan Özen 20 yıl sonra Devreklileri coşturdu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalinde düzenlenen yaz konserleri kapsamında ünlü şarkıcı Sinan Özen konser verdi.
Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen konserde öncelikle Madenci Korosu sahne aldı. Ardından sevenleri ile Sinan Özen bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat sahne alan Özen’e hayranları şarkılarına eşlik etti.
İHA’ya özel yaptığı röportajda Özen, 20 yıl sonra tekrar Devreklilerle buluşmanın heyecanını yaşadığını şu sözleriyle ifade etti: “20 yıl sonra tekrar geldiğim bir güzellik burası. Çok güzel ağırlandık, bunun için teşekkür ederim. Bütün Devrek halkının ve dışarıdan gelen misafirlerin Bastoncular Müzesi’ni ziyaret etmesini, görmesini arzu ederim. Orada geçmişten günümüze tarihten bir yolculuk var.
Muhteşem bir şey. Güzel bir şeyler yapıldığı zaman mutlaka karşılığı alınıyor. Türkiye'mizin, ülkemizin büyük bir değeri Baston Festivali bastonun ilk ağaç oluş halinden son haline kadar geliş şekli muhteşem, bayıldım. Bunlar bizim ülkemizin gurur kaynakları. Bu arada yeni klip çektim ve izleyenlerime çok güzel sürprizlerim var. Artık her şey dijital kanallarda YouTube kanalımızdan sevenlerimiz bizi izlediği için 2 ayda bir yeni klip sunuyorum müzik sevenlerimi yalnız bırakmıyorum, sürekli çalışıyorum. Yaşadığınız bu muhteşem yerin kıymetini bilin lütfen buradaki insanlar için burası hakikaten cennet gibi bir yer tadını çıkarsınlar. Çünkü metropolde yaşadığımız için şehir hayatında doğayı özleyen bir insanım. O yüzden şehir out Devrek in”
Konserde Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından Sinan Özen’e çiçek, plaket ve baston takdim edildi. Özen, izleyenlerine keyifli anlar yaşatarak vedalaştı.

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