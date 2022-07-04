El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalıp, öldü

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Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan Cemal Saltan (82) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi. Cemal Saltan´ın evinin önüne park edip el frenini çekmeden indiği 67 ZC 984 plakalı otomobili aniden hareket etti. Bu sırada Cemal Saltan, otomobilin altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan´ı otomobilin altından çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemal Saltan´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Saltan´ın cenazesi morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-07-04 16:36:08



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