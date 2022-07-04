Vatandaşlar kan bağışlayarak hayat kurtarıyor

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta vatandaşlar yapılamayan tek ilaç olan kan bağışında bulunarak hayat kurtarıyor.

Türk Kızılayı tarafından Gazipaşa Caddesi'nde kurulan mobil kan alma aracı vatandaşların ilgisini gördü. Kan bağışının öneminin vurgulandığı mobil araçta vatandaşlar kan bağışlarını sürdürdü. Kanın yapılamayan tek ilaç olduğu hatırlatıldı. Kan bağış etkinliğinin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.