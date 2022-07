Başkan Keleş'ten Kızılay’a destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türk Kızılay’ı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız’ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çaygeç ile birlikte Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız ve yönetimini yeni binasında ziyaret etti.

Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ve yönetimini tebrik eden Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş bugüne kadar görmüş olduğu en başarılı ekip olduklarını söyledi.

Keleş konuşmasında; "Türk Kızılay'ın Kdz. Ereğli Şubesinin, yeni yönetimini yeni yerinde ziyaret etmek istedik. Bugüne kadar Türk Kızılay'ı hem Türkiye'de hem Kdz. Ereğli'de aynı zamanda uluslararası camiada da büyük hayır işlerine, yardım işlerine hep el attı her zaman düşenin yanında oldu, afetzedelerin yanında oldu. Kdz. Ereğli' de yeni bir yönetim seçildi. Bundan önce görev yapmış arkadaşlarımıza, rahmetli olanlara Allah’tan rahmet diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce yeni bir yönetim anlayışı var kapıdan içeri girince bir şeylerin değiştiğini anlıyorsunuz, harika bir hizmet binası gerek personeliyle beraber gerek yönetim kuruluyla beraber birlikte çalışmaya Ereğli için çalışmaya ant içmiş bir grup var. Bugüne kadar görmüş olduğum en başarılı en dinamik ekip ve ekip anlayışı hâkim, inşallah bu anlayış diğer sivil toplum kuruluşlarına da hasıl olur. Ben başta başkanımız Kürşat Yağız’ı yönetim kurulu üyesi Ramazan Toprak, Şakir Bayram ve diğer arkadaşlarımı tebrik ediyorum "dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yöneyim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Kızılay Şube başkanı Kürşat Yağız desteklerinden dolayı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve üyelerine teşekkür etti.

Yağız konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tahsin Bey ve Kadir Beye çok teşekkür ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası bizim ortak paydaşlarımızdan beraber hareket ettiğimiz Ereğli’ye hizmet veren kuruluşlarımızdan birisi. Türk Kızılay’ına her zaman hem maddi hem manevi tüm desteği yapıyor. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 27 Şubat’ta yapmış olduğumuz kongreden sonra Ereğli’de kurumsallaşma adına çok iş yaptık ve kurumsallaşmanın devamı olarak da bu hizmet binasını açtık."

