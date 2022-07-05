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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ öğrenci yardım komisyonu toplandı

İHA

ZBEÜ öğrenci yardım komisyonu toplandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrenci yardım komisyonu tarafından toplantı gerçekleştirildi.
Öğrenci Yardım Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Zehra Safi Öz ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yıldız’ın başkanlığındaki toplantı, Rektörlük Senato Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı’nın öğrencilere sağladığı destekler üzerinde durulurken, vakfa gelir sağlayacak alternatifler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ile yapılan yardımların dışında, AKUT olarak gelişen, Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü tarafından yönlendirilen öğrencilerin öncelikli biçimde desteklenmesi konusu konuşuldu. Ayrıca daha fazla öğrenciye ulaşmak adına sene başında verilen oryantasyon eğitimlerinde yeni açılan Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü’nün tanıtılması kararlaştırıldı.
Toplantıda bunun yanı sıra kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından seçilmesine öncelik verilmesi hususu gündeme gelirken, yardımların bir standarda bağlanması için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

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