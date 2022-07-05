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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile Kdz. Ereğli'de bir ilk olarak düzenlenen Çoklu Dil Akademisi kursu sona erdi. Kurs sonunda, öğrencilere katılım belgesi takdim töreni düzenlendi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer, akademik idari personel ile kursiyerlerin velileri katıldı. Dr. Ögr. Üyesi Tuğba Aydın Yıldız koordinatörlüğünde, İngilizce, Almanca ve Fransızca’dan oluşan 3 yabancı dil eğitiminin eş zamanlı şekilde öğrencilere verildiği 12 saatlik kursta, Fransızca derslerini Ögr. Gör. Şule Çınar Yağcı, Almanca derslerini Öğretmen Tuğba Telli Sevim ve İngilizce derslerini Dr. Ögr. Üyesi Tuğba Aydın Yıldız üstlendi.

Kurs ile ilgili görüşlerini belirten veliler, 3 dilin aynı anda çocuklarına öğretilmesinin olumlu etkilerinden bahsetti. Tören, kursiyerlere katılım belgesi ve kurs eğitimcilerine teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

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