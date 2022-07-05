Torunu evde ölü buldu; başına sert cisimle vurulmuş

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç (78), torunu tarafından evde ölü bulundu. Genç'in başına sert cisimle vurulduğu tespit edildi.

Olay, gece Çaycuma'ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'da çalışarak emekli olduktan sonra köyüne dönen Ali Genç'i görmeye gelen torunu, salonda hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Genç'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Genç'in cansız bedeni, morga götürüldü. Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-07-05 13:53:35



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