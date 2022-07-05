Zonguldaklı yönetmenin filmi vizyona girdi

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Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı’nın korku filmi sinemalarda vizyona girdi.

Zonguldaklı Ünlü Yönetmen Kemal Danacı tarafından Gökçebey ilçesinde çekilen korku ve gerilim filmi olan ” Karanlık Mezar” sinemalarda vizyona girdi. Sedat Ergen, Erol Sertel, Mehmet Ali Danacı, Duhan Çetin, Ercan Karakuş ve Ahmet Tuna Danacı’nın rol aldığı filmin yönetmenliğini Kemal Danacı ve Sedat Ergen gerçekleştirdiler.

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