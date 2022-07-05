TOBB, Alaplı’ya 8 derslikli okul yaptıracak

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 8 derslikli Anaokulu yapılacak.

Zonguldak’ın Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Alaplı’ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 8 derslikli yeni bir anaokulunun yapılacağını belirtti.

Ocak, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ve TOBB’un desteğiyle ilçeye yeni ve prestijli bir okul yapılacağını söyledi.

TSO Başkanı Recep Ocak’ın ısrarlı girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan 8 derslikli Ana Okulunun yer tespit tutanağı oda binasında

Okul için gerekli sözleşme ve protokolün yapıldığını belirten Ocak, “TOBB olarak ilçemizin de içinde bulunduğu ilköğretime yönelik okullaşma oranının arttırılması konulu Ulusal Eğitime Katkı Protokolü bildiğiniz üzere imzalanmıştı. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğl'nun 05 haziran 2022 tarihinde odamızı Ziyareti sırasında Alaplı ya verdiği okul sözü hayata geçti ve ilçemiz Tepeköy Mahallesine 2000 m2 alan içinde 8 derslikli bir Anaokulu yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cevat Çevik inde katılımları ile Odamız ve Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılıklı protokol imzalandı ve Okul 2022 yılı programına alındı. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Ocak'a ilçemiz adına teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz kendilerine her daim minnettarız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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