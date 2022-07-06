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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçar'dan Başkan Keleş’e ziyaret

İHA

Uçar'dan Başkan Keleş’e ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar beraberinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İl Genel Meclis Başkanı Nejdet Karaveli ve il genel meclis üyeleri, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kdz. Ereğli TSO’nun ilçeye kazandırmayı planladıkları 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları, tersaneler bölgesinin yeniden canlandırılmasına yönelik projeleri ve endüstriyel tarım bölgesi ve Ereğli ile ilgili güncel konular görüşüldü.
Kdz. Ereğli’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 2. OSB çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, 2. OSB’ni kurana kadar konunun takipçisi ve ısrarcısı olacaklarını ifade etti. Keleş konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, üyelerimizin sektörel bazlı sorunlarını tek tek ele alarak, neler yapabiliriz noktasında var gücümüzle tüm ekip arkadaşlarımız ile beraber çalışıyoruz. Ereğli’mizin önünü açacak, sanayicimizi, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi rahatlatacak projeler üzerinde çalışıyoruz. 2. OSB konusu en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. 50 yeni yatırım, üretim alanı ve 5 bin kişi civarı istihdam söz konusu. Bunun yanı sıra tersaneler bölgemizin yeniden canlanması adına bir çok girişimde bulunduk. Şimdi ise TPAO tarafından Sakarya Gaz sahasında tespit edilen gaz rezervinin karaya ulaştırılması, burada yapılacak kuyu ve platform çalışmaları, boru hattı, karada yapılacak yatırımlar ve özellikle platform servis gemilerinin temini noktasında Kdz. Ereğli'de ki tersanelerimizin kurulu gücü ve tecrübelerinden yararlanmasını istiyoruz. Bir diğer konu ise kırsal kalkınma desteklerinden yararlanabilmemiz adına endüstriyel tarım bölgesi illeri arasına alınmamız gerektiği” ifadelerine yer verdi.

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