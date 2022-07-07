Sosyal sorumluluk projesiyle Filyos Sahili'ni temizlediler

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından biri olan Filyos Liman sahasında 'Sakarya Gaz Sahası' ve Karadeniz'in Doğal Gaz'ını karaya getirecek olan firmanın beyaz yakalıları Filyos beldesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde sahili temizledi.

Sahilde yapılan etkinliğe; Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın yanı sıra firmanın Proje Müdürü Chris Parkın ile İnşaat Müdürü John Macdonald, belediye personeli eşlik etti. Ellerine aldıkları aparatlarla sahili temizleyen yaklaşık 60'a yakın mühendis; sosyal sorumluluk çerçevesinde projeye imza attı. Aralıklarla etkinliğin devam edeceğini belirten Parkın; konuşmasında şunları söyledi;

"Biz burada petrol ve doğalgaz konusunda öncü bir firmayız. Sakarya gaz sahası geliştirme projesinde çalışıyoruz. Etkinliği vatandaşlara yönelik çevresel bir farkındalık oluşturmak için düzenledik. Ümit ediyorum ki devamı gelecektir. Filyos'a yardımcı olmak istiyoruz. Belediye Başkanımızı da aramızda görmekten onur duyduk. Teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerimizi ara ara yapacağız. Her şey çok güzel. Çevreyi temiz tutalım."

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ise yaptığı konuşmasında firma yetkililerine teşekkür ederek; "Karadeniz'de yaklaşık 550 milyar metreküp gazımız çıktı. Devletimiz tüm imkanları ile çalışıyor. Sosyal sorumluluk projesi bizim sahilimizde temizlik yapmayı planladılar. Bizlerde hem fikir olduk. Firmanın yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aramızdaki ilişkiler daha da gelişecek. Birbirimize destek olarak hem doğalgazı karaya çıkarıp hizmete sokacağız, hem de beldemizi temiz tutup yatırımlar yapacağız' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.