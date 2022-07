Uzmanından kurban eti uyarısı, "Birkaç gün buzdolabında bekletilerek sindirilmesi gerek"

Diyetisyen Gizem Güneş, kurban etinin pişirilmesi ve sindirilmesi zor olduğundan buz dolabında bir kaç gün bekletilmesi gerektiğini açıkladı.

Zonguldaklı diyetisyen Gizem Güneş, kurban bayramında basıl beslenilmeli ve kurban etinin nasıl pişirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Gizem Güneş, kurban bayramını sağlıklı bir şekilde atlatılması için 22,5 litre su içilmesi gerektiği ve sabah aç karna ise limonlu su içilerek metabolizmanın hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Etin bir kaç gün buzdolabında bekletilerek sindirilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Et zaten sindirimi zor kurban eti ye kesildiği için bir tık daha sert olacaktır. Hem sindirilmesi hem de pişirilmesi zor olacaktır. Bir kaç gün buzdolabında bekleyip sindirilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında buzdolabınız da 12’de bir kaç hafta derin dondurucu da 18 derece de kurban etini saklayabiliriz" dedi.



Gizem Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kurban bayramında nasıl beslenmeliyiz erleri nasıl saklamalıyız pişirme yöntemlerimiz nasıl olmalı biraz bunları değineceğiz. Öncelikle bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmamız gerek. Sağlıklı beslenme bizim için yaşam şekli. Bunun için neler yapıyoruz onlardan konuşalım. 22,5 litre suyumuzu ihmal etmiyoruz. Sabah aç karna içilen limonlu su metabolizmamızı hızlandırmamız da bize yardımcı olacaktır. Etin sindirimi zor olduğunu düşünürsek. Ufak bir tüyo olsun size. Onun dışında çeşitlilik sağlıyoruz. Et olan bir öğünde mutlaka sebze grubu süt grubu olabilir. Çeşitliliğin sağlanması çok önemli. Yine pilav makarna yerine bulgur pilavı esmer pirinç asit içecekler yerine ayran cacık gibi içeceklerin içilmesini tercih ediyorum. Onun dışında her zaman konuştuğumuz gibi şerbetli tatlılarımız var. Şerbetli tatlıların yerine sütlü tatlılar yine şerbetli tatlı yiyeceksek o günü 15:30 ve 16:00 arası tüketmeyi öneriyorum. Onun dışında hazır meyve suları asitli içecekler yerine bitki çayları tercih edebiliriz. Onun dışında kurbanı nasıl pişirmeliyiz? Haşlama ya da ızgara formunda olması gerekiyor. Yağla buluşmaması gerekiyor. Kavurmayı çok önermiyoruz. İlla o da olacaksa 15:3016:30 gibi tüketip akşam yemeğini kuru baklagil ve sebze gibi sağlıklı bir şekilde kapatabilirsiniz. Fiziksel aktiviteniz her zaman olduğundan bir tık daha fazla olabilir. Et zaten sindirimi zor kurban eti ye kesildiği için bir tık daha sert olacaktır. Hem sindirilmesi hem de pişirilmesi zor olacaktır. Bir kaç gün buzdolabında bekleyip sindirilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında buzdolabınız da 12’de bir kaç hafta derin dondurucu da 18 derece de kurban etini saklayabiliriz. Çözüldükten sonra mutlaka pişirip buzluya konulmasını öneriyoruz. Meyve sebze tahtasında kurban etimi kesmemeyi öneriyoruz. Çözülürken de o da sıcaklığında değil buzdolabının alt bölmesinde çözülmesini ön görüyoruz. Beslenme alışkanlıklarını kurban bayramında da devam etmesini öneriyorum. Bayramını mübarek olsun."

