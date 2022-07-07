Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü halkı belediye sınırlarına dahil olmak için köyde imza topladı. İmza toplayan vatandaşlar belediye sınırlarına geçmek için gün saymaya başladı.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü halkı, belediye sınırlarına dahil olmak için çalışma başlattı. Bin 158 nüfusa sahip olan köyde toplamda yaklaşık 638 imza toplandı. Köyün çoğunluğu belediyeye geçmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Köyde Hacıoğlu, Cinağa, Mansur Kadıoğlu, Katırcı Ahmetler ve Arıcıoğlu olmak üzere 5 mahallesi bulunan Kayıkçılar köyü topladıkları 638 adet imzayı Çaycuma Belediyesi'ne teslim etti. Toplanan imzaların belediyeye tesliminin ardından Kaymakamlıkça alınan kararla birlikte köyde referandum için sandık kurulacak.

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