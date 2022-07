Tarım Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürlüğü vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak hedefiyle 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun" hükümlerine göre yıl içerisinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılan gıda denetimleri Kurban bayramının yaklaşması sebebiyle hızlandırıldı.

İl Müdürü Cemalettin Çataklı başkanlığında Gıda Denetim Ekiplerince yaklaşan kurban bayramı vesilesiyle öncelikli olarak kurban hizmeti veren et ve et ürünlerini üreten, satan işletmeler olmak üzere, kasap, market reyonlarının kasap bölümleri, bunun yanı sıra pastaneler, tatlıcılar, şekercilere yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde üretim yeri hijyeni, personel hijyeni, gıdaların raf ömrü gibi hususlar denetlendi. Gıda sektöründe çalışan personellere yönelik hijyen belgesi kontrolleri de yapılarak, gıdanın üretim, satış ve dağıtımının tüm aşamalarında dikkat edilecek hususlarla ilgili toplumsal bir bilinç düzeyi oluşturulmaya devam ediyor.

Kontrollerimiz il genelinde devam ederken Kurban Bayramı öncesinde, bayram süresince ve sonrasında vatandaşların gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirebileceği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, toplum sağlığını ve güvenli gıdaya ulaşılabilmesine yönelik yapılan kontrollerin bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

