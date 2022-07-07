Zonguldak'ta bayram tedbirleri açıklandı

Zonguldak'ta 718 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda sahte para başta olmak üzere birtakım tedbirler alındı. Alınan tedbirler doğrultusunda merkez ilçede 34 ekip 468 personelin görev yapacağı, il genelinde 61 ekip 858 personelin görev yapacağı açıklandı. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alınan tedbirler şöyle açıklandı:

"Kurban Bayramı nedeniyle 07 Temmuz 18 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünce; Kurban satış yeri olarak belirlenen Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarlar Mevkinde 24 saat esasına göre görevlendirilen (2) devriye ve (5) motorize ekip tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince sık sık denetlemeler yapılacaktır. Kurban kesim yerleri olarak belirlenen Belediye Mezbaha nesinde görevlendirilen 1 ekip tarafından kesim faaliyetleri süresince gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve süresi il merkezinde bulunan mezarlıklar görevlendirilen 6 ekibimiz tarafından bu alanlar sık sık kontrol edilmek suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır. 9 Temmuz 2022 tarihinde Bayram namazı için İl merkezinde bulunan 6 merkezi camide görevlendirilen 8 ekip personelince gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram tatilinin başlangıcı ve bitimi otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından, asayiş ve trafik ekipleri ile takviye edilerek, gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır. Bayram tatili süresince şehir içi ve şehirlerarası karayollarımızda trafik yoğunluğunun artacağı göz önünde bulundurularak gerekli trafik tedbirleri en üst seviyede alınacaktır. Bu doğrultuda görevlendirilen trafik personeline ek olarak; il merkezinde trafik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 71 personel takviye olarak görevlendirilmiştir. Bayram öncesi, sırası ve sonrası il merkezinde bulunan ana caddeler, alışveriş merkezleri, kamu kurumları ve bankalar, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde mevcut ekiplerin yanı sıra; bayram tatili süresince il merkezinde şehrin merkezi bölgeleri olan Bülent Ecevit Caddesi, Gazipaşa Caddesi, Zübeyde Hanım ve Tahir Karaoğuz Sokakları, Fevzipaşa, Liman ve Uzun Mehmet Caddeleri, Soğuksu Cumhuriyet ve Acılık Caddeleri, Milli Egemenlik Caddesi, Uzun Mehmet Cami/Parkı ve çevresi, alışveriş merkezileri çevresi ile 100. Yıl Otobüs Terminali, Tren Garı ve çevresinde toplam 122 personel devriye görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Bayram tatili süresince ilimiz merkezinde 34 ekip 468 personel, İl genelinde 61 ekip 858 personel ile gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alınacaktır."

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