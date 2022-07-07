13 yaşındaki Haktan, mektup yazdığı Sinan Özen'le hayalini gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Haktan Tunç, ilçede gerçekleştirilen festivalde konser veren ünlü sanatçı Sinan Özen'le düet yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Devrek ilçesinde gerçekleştirilen festivalde ünlü sanatçı Sinan Özen sahne aldı. Ünlü sanatçının hayranı olan 13 yaşındaki Haktan Tunç, yazdığı mektubu ulaştırmayı başardı. Hayranını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektiren sanatçı, mektupta yazan birlikte düet teklifini de geri çevirmedi. Hayranıyla sahneye çıkarak konsere katılanlara unutulmaz anlar yaşatan Özen, bu davranışıyla da izleyicilerden tam not aldı.

Devlet konservatuarında okumak istediğini anlatan Haktan Tunç, yaşadıklarını anlattı. Tunç, "Bu sene liseye başlıyorum. Çocukluk dönemimden beri müziğe olan sevdam var. Gitar ve ses dersleri aldım. Kendi şarkılarımı yazıyorum. Sinan Özen'e ilk hayranlığım Bursa'da misafirlikteyken başladı. Bu sebeple Devrek'e geleceğini duydum. Kaldığı otelin kapısında saatlerce bekledim. Annemin yardımıyla görüştük. Otel odasından çıkarken yazdıklarımı kendisine ilettim. Sonra Sinan Özen beni sahnesine çağırdı. Gerçekten şaşılacak bir durumdu. Evde kendimizi zor toparladık. Koşturarak sahneye gittim. Müzikle ilgili tecrübeli bir isimle tanıştım" diye konuştu.

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